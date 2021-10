Fan-Chaos in Rotterdam: Anhänger von Union Berlin dürfen nicht ins Stadion - Auseinandersetzung mit Polizei

Beim Auswärtsspiel des 1. FC Union Berlin in der Europa Conference League bei Feyenoord Rotterdam ist es zu chaotischen Szenen am Einlass zum Gästeblock gekommen. Hunderte mitgereiste Union-Fans klagten vor den Toren des Stadions De Kuip in den Niederlanden nicht nur über enorm lange Wartezeiten, sondern auch über einen übertrieben harten Polizei-Einsatz und angeblich willkürliche Festnahmen.

