Nach Fan-Eklat um Toni Leistner: Uwe Seeler äußert gewisses Verständnis für HSV-Profi

Mit seinem Ausraster erwies Leistner den Hamburgern zudem einen Bärendienst. Sein Einsatz am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Auftaktspiel der 2. Liga gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf kann so gut wie ausgeschlossen werden. Dennoch hofft Seeler auf einen Erfolg des ehemaligen Bundesliga-Dinos: „Egal wie, die Jungs sollen gewinnen“, sagte der 83-Jährige am Donnerstag. Seeler, der sich immer noch von einer Operation nach einem Sturz in seinem Haus erholt und mit einem Physiotherapeuten Reha-Übungen macht, wird das Spiel gegen Düsseldorf vor dem Fernseher verfolgen: „Ich hoffe, dass der Verein Gutes tut und gewinnt und meine Gesundheit fördert.“