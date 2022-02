Fan-Forscher Lange: "Das Bedürfnis nach Freundschaften ist aktuell besonders groß"

Das derzeitige Problem ist klar: Die Fans kommen nicht zusammen, wie sie es gerne möchten - feiernd in den Kneipen oder auf den Straßen. Das ändert sich auch nicht am Samstag, wenn Bochum die Bayern empfängt. Im Ruhrstadion dürfen 8500 Besucher mit dabei sein. 400 Zuschauer reisen aus München an – und pflegen so die Fan-Freundschaft auf physischer Basis zumindest ein wenig. "In den 70er und 80er-Jahren sind große Freundschaften entstanden. Die Fans verschiedener Teams haben vor und nach den Spielen Zeit zusammen verbracht, haben gemeinsam Lieder gesunden und emotionale Momente miteinander erlebt", sagt Fan-Forscher Lange.