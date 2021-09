Bericht über erneute Fan-Gewalt in der Ligue 1: 16 Verletzte bei Angriff auf Zuschauer-Bus vor Bordeaux-Spiel

Bei einem Angriff auf einen Fanbus in Frankreich hat es vor der Partie zwischen Girondins Bordeaux gegen Montpellier HSC 16 Leichtverletzte gegeben. Rund 50 Montpellier-Fans hätten den Bus aus Bordeaux am Mittwoch an der Autobahnabfahrt abgepasst und angegriffen, berichtete die Zeitung Le Parisien. Etliche Krankenwagen rückten an, und die Sicherheitskräfte brachten die Lage bis Spielanpfiff (3:3) um 19.00 Uhr unter Kontrolle. Auf einem Foto waren angegriffene Fans zu sehen, die auf dem Boden saßen und von Helfern versorgt wurden.

