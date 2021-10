Nach Krawallen in der Europa League: Keine Lyon-Fans bei Frankreich-Derby gegen St. Etienne

Nach mehreren Ausschreitungen in französischen Fußballstadien hat das zuständige Innenministerium für das brisante Derby zwischen AS Saint-Etienne und Olympique Lyon am kommenden Sonntag ein Reiseverbot für die Gäste-Fans verhängt. Das gab der neue Arbeitgeber des derzeit verletzten Ex-Weltmeisters Jérôme Boateng am Freitag auf seiner Homepage bekannt. "Olympique Lyon bedankt sich im voraus bei seinen Anhängern, dass sie diese Entscheidung der Behörden respektieren."

Anzeige