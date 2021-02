Nach Fan-Protesten: 1. FC Köln verzichtet auf Einstellung von Mediendirektor Fritz Esser

Nach Protesten zahlreicher Fans wird der 1. FC Köln auf die Zusammenarbeit mit einem zunächst ausgewählten neuen "Leiter Medien und Kommunikation" verzichten. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. " Beim Auswahlprozess sind Fehler gemacht worden ", sagten Vereinspräsident Werner Wolf und Geschäftsführer Alexander Wehrle einer gemeinsamen Mitteilung zufolge. " Seit der Veröffentlichung haben uns Vorwürfe erreicht, die wir vorher hätten prüfen müssen. Daraus werden wir Konsequenzen ziehen. "

Der FC hatte die Personalie am Montag verkündet, der neue Kommunikationschef Fritz Esser sollte am 1. Mai übernehmen. Im Anschluss meldeten sich in den sozialen Medien zahlreiche Kritiker zu Wort, darunter Prominente wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Die Kritik hatte sich auf ältere Einträge Essers bei Twitter bezogen. Wolf und Wehrle sagten, sie hätten den neuen Mitarbeiter als "integren Menschen mit demokratischem Wertegerüst kennengelernt". Dennoch sei nach intensivem Austausch entschieden worden, auf die Zusammenarbeit zu verzichten.