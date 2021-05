Nach Fan-Protesten am Stadion: Premier-League-Spiel von ManUnited gegen Liverpool abgesagt

Großer Wirbel um Manchester United am Sonntag: Nachdem tausende Fans der "Red Devils" im Rahmen eines Protests gegen die US-amerikanischen Eigentümer am Nachmittag das altehrwürdige Old Trafford gestürmt hatten , konnte die Premier-League-Partie gegen den FC Liverpool nicht wie geplant um 17.30 Uhr angepfiffen werden . Und auch nachdem die Ordnungskräfte und die Polizei das Stadion geräumt hatten und wegen der Corona-Pandemie gründliche Reinigungsarbeiten durchgeführt wurden, wird die Partie "Sicherheitsgründen" nicht mehr am Sonntag stattfinden. Das gaben United und die Premier League in jeweiligen Mitteilungen bekannt. Ein Nachholtermin soll nach weiteren Beratungen bekannt gegeben werden.

Premier League und ManUnited verurteilen Fan-Ausschreitungen

"Unsere Fans brennen für United und wir akzeptieren das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest", hieß es in der Mitteilung von ManUnited. "Allerdings bedauern wir die Störung für die Mannschaft und alle Handlungen, die andere Fans, Angestellte des Vereins und die Polizei in Gefahr gebracht haben. Wir danken der Polizei für ihre Hilfe und werden sie bei möglichen Ermittlungen unterstützen." Auch die Liga verurteilte sämtliche Grenzüberschreitungen: "Wir fühlen mit der Polizei und den Ordnern, die mit einer gefährlichen Situation umgehen mussten, die im Fußball kein Platz haben sollte."

Schon in der vergangenen Woche hatten einige wenige United-Fans aus Protest gegen die Glazers das Trainingsgelände in Manchester gestürmt. Die Polizei musste einrücken. Auch durch ein Gespräch mit Trainer Ole Gunnar Solskjaer sollen die Anhänger aber wieder friedlich abgerückt sein. Die Proteste am Sonntag hatten allerdings ein gänzlich neues Ausmaß: Tausende Anhänger des Traditionsklubs kamen am Stadion und am Team-Hotel zusammen und sorgten so für die Absage.