Trotz Fan-Protesten wegen Unterstützung der Super League: Arsenal-Eigentümer lehnt Verkauf ab

Klubbesitzer Stan Kroenke will den FC Arsenal nicht verkaufen. Das teilte er in einer gemeinsamen Erklärung mit seinem Sohn Josh am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen habe es "Spekulationen über ein mögliches Kaufangebot gegeben. Wir stehen zu hundert Prozent zu Arsenal und werden keine Anteile am Klub verkaufen", hieß es. Man habe auch keine Angebote erhalten.

