Fan-Rückkehr zur neuen Bundesliga-Saison? Söder lehnt Lockerungen ab: "Sehr schwer vorstellbar"

Ein Plan für die Teilzulassung von Zuschauern in der 1. und 2. Bundesliga steht bereits. Am nächsten Dienstag stimmen die 36 Profiklubs über die Eckpunkte dieses Konzepts der DFL ab. Einige Fans kritisieren es schon jetzt scharf, manche Vereine nennen dagegen schon konkrete Zuschauerzahlen. Es scheint nur noch um die Frage zu gehen: Wie viele Anhänger dürfen denn bald wieder in die einzelnen Stadien? Ob diese Frage sich demnächst überhaupt noch stellt, ist aber völlig unklar. Denn die Sorgen um einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen nehmen aktuell wieder zu.

Die Entwicklung sei sehr beunruhigend, sagte Lothar Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), erst am Dienstag. Aktuell ist die Bundesregierung grundsätzlich offen für eine begrenzte Zulassung von Zuschauern. Wenn entsprechende Konzepte tragfähig seien, sei kein generelles Hemmnis dafür vorhanden, sagte ein Sprecher des für Sport zuständigen Innenministeriums am Mittwoch in Berlin. CSU-Chef Markus Söder ist da hingegen ganz anderer Meinung. "Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt“, sagte der bayerische Ministerpräsident der Bild am Sonntag. "Wenn wir nicht aufpassen, kann bei uns wieder eine Situation wie im März entstehen.“