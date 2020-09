Fan-Rückkehr in der Bundesliga: Das sagen Fredi Bobic, Florian Kohfeldt und Co.

Anfeuerungen, Pfiffe und Applaus - und das nicht aus der Dose. Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison durften erstmals seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder Fans ins Stadion - und die Verantwortlichen freuten sich sehr darüber. "Ich bin gerade voller Spannung rausgekommen. 8500 Zuschauer hier kannte ich noch nicht, aber es ist wunderschön", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor der 1:4-Niederlage gegen Hertha BSC.

"Es fühlt sich wieder nach richtigem Fußball an, es kommt eine Reaktion auf Spielsituationen. Gerade für uns in Bremen mit unseren Fans ist das ein riesiges Faustpfand, dass das im Einklang mit allen politischen Entscheidungen wieder möglich ist." Allerdings: Am Samstag wurde seine Mannschaft auch mit Pfiffen begleitet, da auch in der neuen Saison eine Pleite eingefahren wurde.

Andere Verantwortlichen äußerten sich ähnlich erleichtert über das Comeback der Zuschauer - etwa Fredi Bobic, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. "Das war für uns alle ein tolles Erlebnis nach so langer Zeit. Du kommst ins Stadion, die Jungs gehen raus und du hörst Beifall. Das sind die Sachen, die uns guttun. Man sieht die Sehnsucht der Zuschauer, dass sie Fußball sehen wollen", sagte er nach dem 1:1 gegen Arminia Bielefeld vor 6500 Fans.

Union Berlin hatte dank der etwas lockereren Corona-Verordnung in Berlin 5000 Menschen beim 1:3 gegen den FC Augsburg in das rund 22.000 Zuschauer fassende Stadion An der Alten Försterei einlassen dürfen. "Das ist ein Anfang. Es war wichtig, dass wir den Anfang schaffen, da vorsichtig mit umgehen", sagte Klub-Präsident Dirk Zingler. Dennoch müssten alle weiter "darauf eingestellt sein, dass sich die Dinge permanent ändern", so der 56-Jährige.

Bis zu 20 Prozent der Stadionkapazität durften die 18 Klubs nach einem Beschluss der Bundesländer in dieser Woche wieder zulassen. Die meisten Zuschauer waren am Samstag im Dortmunder Stadion. 10.000 Fans sahen die Partie von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Doch nicht überall gab es Fans im Stadion beim Auftaktspiel der neuen Saison zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 am Freitagabend waren gar keine Zuschauer in der Allianz Arena anwesend, aufgrund steigender Infektionszahlen in München.