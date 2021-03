Fragen und Antworten zur Fan-Rückkehr im Profi-Fußball: So plant Hansa Rostock mit Zuschauern

Trotz bundesweit steigender Corona-Infektionszahlen dürfen im deutschen Profifußball erstmals seit dem 1. November vergangenen Jahres wieder Zuschauer ins Stadion. Das Drittliga-Spiel Hansa Rostock gegen den Halleschen FC am Samstag (14 Uhr) dürfen Fans im Rostocker Ostseestadion verfolgen . Der SPORT BUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Das Zugangsrecht ins 29.000 Zuschauer fassende Ostseestadion haben nur Dauerkarten-Inhaber bestimmter Stadionbereiche aus Rostock. Zudem werden noch VIP-Ticketinhaber von Hansa-Partnerfirmen eingelassen. Menschen aus anderen Landkreisen dürfen das Spiel nicht live in der Arena verfolgen.

Im Punktspiel gegen Halle am Samstag sind 777 Zuschauer im Ostseestadion zugelassen. 50 Klub-Mitarbeiter sowie Medienvertreter kommen hinzu. Warum 777? Die Zahl 7 hat in Rostock eine historisch gewachsene Bedeutung. "Wir hätten auch 750 oder 780 nehmen können. Aber 777 klingt schöner", sagte Hansas Vorstandschef Robert Marien.

Warum dürfen nicht mehr Fans ins Stadion?

Hansa Rostock öffnet für die Partie gegen Halle lediglich die Stadionbereiche Nord und West sowie den VIP-Bereich. "Das ist nur der erste Aufschlag", sagte Vorstandsvorsitzender Robert Marien. Ziel sei es, 3000 Besucher zuzulassen. Der Auftakt mit der reduzierten Zahl von 777 Zuschauern dient einzig, Erfahrungen über zeitliche und organisatorische Abläufe zu sammeln, die später verfeinert werden können.

Wie erfolgen die Tests?

Vor den Stadiontoren werden ab zwei Stunden vor Spielbeginn Schnelltests durchgeführt. Für Zuschauer mit Eintrittskarten für die Nordtribüne (etwa 370) richtet der Klub auf dem Nordvorplatz am Stadion eine "Schnellstraße" ein. Die etwa 120 bis 150 Besucher mit Tickets für die Westtribüne werden in den beiden Hansa-Fanshops (KTC, Breite Straße) und am Ostseestadion getestet. Die noch nicht genau bezifferte VIP-Gruppe werde ein "Drive-in-Konzept" durchgeführt. Die VIPs werden im Auto getestet und müssen dort auf ihr Testergebnis warten. Selbsttests werden nicht akzeptiert.