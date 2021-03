Fan-Rückkehr bei WM-Quali: Spiele in Israel, Holland, Georgien und Armenien vor Zuschauern - Türkei folgt

Ungewohnte Bilder aus den Stadien in Europa. In der WM-Qualifikation dürfen in einigen Ländern Fans die Spiele live von den Tribünen aus verfolgen. Israel blickt dabei schon auf zwei Quali-Spiele vor Zuschauern zurück. Nach den Erfolgen der israelischen Impfkampagne durften in Tel-Aviv 5000 Zuschauer die Partien gegen Dänemark und Schottland im Bloomfield-Stadion sehen. Israel gilt als Impfvorreiter. Mittlerweile erhielt mehr als die Hälfte der 9,3 Millionen Einwohner beide schützenden Spritzen. Von der erwachsenen Bevölkerung sind mehr als 80 Prozent geimpft. Und so kam es neben geöffneten Restaurants und erlaubten Familientreffen zur Stadion-Rückkehr im Nahen Osten.

Anzeige

Neben Israel durften auch in Holland die Fans zurück ins Stadion. Im Rahmen eines Modellversuchs waren beim 2:0-Heimsieg gegen Lettland in der Amsterdam Arena trotz des Corona-Lockdowns insgesamt 5000 Fans zugelassen. Das Duell gehört zu einer Testreihe von Veranstaltungen mit Publikum unter schärfsten Corona-Maßnahmen. So mussten alle Besucher zum Beispiel einen negativen Test vorweisen und sich fünf Tage nach dem Spiel erneut testen lassen. "Es war großartig, wieder vor Publikum zu spielen. Das letzte Mal habe ich das im Dezember mit Liverpool gemacht. Damals waren es nur 2000, jetzt 5000. Ich hoffe, es ist der Beginn der vollständigen Rückkehr der Fans ins Stadion", sagte Holland-Star Georginio Wijnaldum.