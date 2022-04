Wegen Fan-Schmähungen: Atlético Madrid muss gegen Manchester City Stadion-Sektion sperren

Wegen diskriminierender Ausfälle seiner Fans im Champions-League -Hinspiel muss Atlético Madrid eine Stadion-Sektion beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr) sperren. Mindestens 5000 Plätze müssen im Stadion Wanda Metropolitano leer bleiben, forderte die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag in einer Mitteilung.

Außerdem müsse Atlético in der Arena ein Banner mit dem Schriftzug "#NoToRacism" mit dem UEFA-Logo zeigen. Madrid-Fans waren im Hinspiel am vorigen Dienstag durch diskriminierende Aktionen aufgefallen und hatten Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Das erste Duell hatte Premier-League -Spitzenreiter Man City 1:0 gewonnen.

Die Polizei der spanischen Hauptstadt Madrid bereitet sich in dieser Woche dennoch auf Hochrisiko-Spiele vor. Neben Atlético trifft auch Stadtrivale Real Madrid mit dem FC Chelsea auf einen englischen Klub. Mit den Gastmannschaften würden auch Tausende englische Fans erwartet, berichtete die Sportzeitung AS am Montag. Rund 300 Polizisten plus etwa 1100 Sicherheitsleute der spanischen Klubs sollten verhindern, dass es zu Ausschreitungen kommt. Hinzu kommen Kräfte des Zivilschutzes, der Stadt und des Roten Kreuzes.