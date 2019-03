Fan von Chemie Leipzig verletzt sich bei Torjubel in Jena

Leipzig/Jena. Ein Fan der BSG Chemie Leipzig hat sich beim Auswärtsspiel in Jena schwer verletzt. Der Mann habe sich beim Torjubel im Stadion der zweiten Mannschaft von Carl Zeiss Jena am Zaun einen Teil des Ringfingers abgerissen, teilten die Leutzscher mit. In einer Notoperation habe der Finger wieder angenäht werden können. Die Chancen für eine vollständige Genesung nach dem Vorfall vor knapp zwei Wochen stehen gut, so der Verein.