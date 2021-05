Bundesliga: Fan-Zulassung gegen RB Leipzig? Union Berlin stellt Antrag

Berlin. Der 1. FC Union Berlin hofft auf eine Fan-Rückkehr am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Wie die Eisernen am Sonntag mitteilten, wurde beim Berliner Senat ein entsprechender Antrag für ein Pilotprojekt zur Zuschauerrückkehr gestellt. Sollte der Antrag bewilligt werden, könnten bei notwendiger Einhaltung der Abstandsregeln am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) maximal 5.000 Besucher im Stadion an der Alten Försterei dabei sein.

