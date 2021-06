Es drohen Fanprobleme zum Saisonstart: 96 zur Topzeit am Samstagabend in Bremen?

Noch ist das Wiedersehen mit Niclas Füllkrug und Co. nicht fest terminiert, aber es wird wohl ein Auftakt zur Topzeit. In der neuen Saison wird ein Spiel in der 2. Liga am Samstagabend um 20.30 Uhr angepfiffen. 96 hat gute Chancen.

Fürs Auftaktspiel am Freitagabend hat es nicht gereicht, das spielen Schalke 04 und der Hamburger SV (23. Juli, 20.30 Uhr). Aber 96 darf sich dennoch auf einen Hammerstart in die neue Zweitligasaison freuen: Am ersten Spieltag steht gleich das Nordduell gegen Erstligaabsteiger Werder Bremen an.

Auswärts zum Auftakt

„Ein interessanter Start“, freut sich Coach Jan Zimmermann schon jetzt. „Das gibt noch mal ein kleines bisschen mehr Spannung in der Vorbereitung bei den Jungs, wenn sie wissen, dass wir da anfangen.“ Dass der Start in Bremen und nicht der heimischen HDI-Arena stattfindet, stört Zimmermann wenig. „Ich find’s ganz cool, dass wir in Bremen anfangen – mal sehen, was wir daraus machen.“

Und das „Fanproblem“ mit der Auslastung in Corona-Zeiten hat dann erst einmal Werder. Zimmermann: „Das ist für unsere Fans ganz cool, dass sie im Rückspiel vielleicht die Hütte voll machen können.“ Beim Hinrundenstart in Bremen droht indes sogar ein Spiel ganz ohne Zuschauer.

Saisonstart mit Fans?

Der 96-Trainer hofft, dass auch zum Auftakt zumindest ein paar Fans reindürfen. „Es wäre noch mal was anderes, wenigstens in einem halb vollen Weserstadion zu spielen. Ein Spiel mit Fans gibt viel mehr Kraft.“ So wie bei Zimmermanns letztem Spiel in Havelse, als 1100 Zuschauer beim Drittligaaufstieg mitfieberten.

Das Problem in Bremen: Bei Hochrisikospielen wie gegen 96 muss Werder 500 000 Euro für den Polizeieinsatz zahlen. Sieht nicht danach aus, dass Gästefans willkommen wären. So oder so: „Das ist ein spannender Auftakt mit einem Auswärtsspiel bei einem der Favoriten“, freut sich der neue 96-Sportdirektor Marcus Mann.