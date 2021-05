Fans attackieren Polizei: Situation um Dynamo Dresdens Stadion eskaliert

Dresden. Am Rande des Heimsiegs von Dynamo Dresden gegen Türkgücü München ist es am Samstag vor dem Stadion in Dresden zu schweren Ausschreitungen zwischen Fans und der Polizei gekommen. Anhänger des Vereins attackierten ab der 70. Minute des Spiels beim Stand von 3:0 außerhalb des Stadions die Polizei mit Pyrotechnik, warfen Glasflaschen und Flaschen und versuchten die Absperrungen mit Gewalt zu durchbrechen, wie ein dpa-Reporter berichtete.

