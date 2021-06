"Von Fans beeinflusst": Wales-Superstar Bale kritisiert deutschen Schiedsrichter Siebert nach EM-Aus

Diese Leistung gefiel ihm gar nicht: Der walisische Kapitän Gareth Bale hat nach dem verlorenen EM-Achtelfinale gegen Dänemark den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert kritisiert. "Ich hatte das Gefühl, der Referee war von den Fans hier beeinflusst", sagte der Star von Real Madrid, der in der abgelaufenen Saison an Tottenham Hotspur ausgeliehen war, nach dem 0:4 am Samstagabend in Amsterdam . Bale fühlte sein Team offensichtlich nicht genügend bei Zweikämpfen gegen die engagierten Dänen geschützt.

Die Amsterdam Arena war fest in der Hand der dänischen Anhänger, die am Ende ihr Team lautstark feierten. 16.000 Zuschauer waren bei der Partie zugelassen und verwandelten die Amsterdam Arena für die Dänen in ein Heimspiel. So fiel es für die Skandinavier auch nicht groß ins Gewicht, dass sie erstmals nicht in Kopenhagen antreten durften.