Fans beflügeln RB Leipzig - Mit 3:1-Sieg gegen Köln gelingt Sprung auf Platz vier

Das Jahr 2022 bleibt ein einträgliches. Fünf Bundesligaspiele, vier Siege, eine ehrenvolle Niederlage bei einer Combo Außerirdischer. Dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal. Kann man so machen, muss man eingedenk der schlechtesten Hinrunde in der Club-Geschichte so machen. Tedesco mit zwei Änderungen gegenüber dem 2:3 in München: Für Kevin Kampl läuft Amadou Haidara auf und statt Nordi Mukiele erlebt Benny Henrichs den Anpfiff. Kölns Coach Steffen Baumgart muss Corona-bedingt auf seinen Topstürner Anthony Modeste (33/14 Tore) verzichten, bringt Emil Forsbergs schwedischen Landsmann Sebastian Andersson.