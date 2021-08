Fans bereiten Lionel Messi frenetischen Empfang: PSG stellt Neuzugänge mit Stadion-Show vor

Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos - und jetzt auch noch Superstar Lionel Messi: Paris Saint-Germain hat am Samstagabend vor dem Heimauftakt in der Ligue 1 gegen Racing Straßburg alle Sommer-Neuzugänge im Rahmen einer großen Stadion-Show im Prinzenpark präsentiert. Die unter der Woche ablösefrei vom FC Barcelona verpflichtete Fußball-Ikone Messi wurde von den Fans im mit 48.583 Zuschauern restlos ausverkauften PSG-Stadion frenetisch empfangen. Der Argentinier wurde im Rahmen der Präsentation als letztes aufgerufen und begab sich begleitet von Gänsehaut-Atmosphäre und Messi-Fangesängen in Richtung eines großen im Mittelkreis aufgebauten Podests. Nach Abschluss der Begrüßungszeremonie zündete PSG ein kleines Feuerwerk rund um die Neuzugänge. Anzeige

Messi kann Debüt bei PSG "kaum erwarten"

Der Messi-Mania in Paris tat es keinen Abbruch, dass der neue PSG-Star gegen Straßburg gar nicht gegen den Ball trat. Das Debüt des Angreifers wird erst in einigen Wochen erwartet. PSG-Trainer Mauricio Pochettino hatte erst am Freitag einen zeitnahen Einsatz Messis beim Ligue-1-Klub ausgeschlossen. "Es war erst sein zweites Training nach einem Monat Pause", sagte Pochettino. "Die Hauptsache ist, dass er ok ist und sich gut fühlt. Wenn er in bester Verfassung ist, kann er spielen." "Schritt für Schritt" wolle Pochettino den sechsmaligen Weltfußballer aufbauen. Bis spätestens Ende August sei nicht mit einem Messi-Debüt zu rechnen. Realistischer ist ein erster Einsatz sogar erst nach der Länderspielpause am 11. September im Prinzenpark bei Aufsteiger Clermont.

Messi unterzeichnete unter der Woche einen Vertrag über zwei Jahre, plus Option für eine weitere Saison. Er kommt ablösefrei, nachdem es nach 21 Jahren zu keinem neuen Vertrag mit seinem schwer verschuldeten FC Barcelona gekommen war. Er trägt die Nummer 30 - wie bei seinem Profistart bei Barcelona. "Diese Woche war für mich etwas ganz Besonderes. Danke an alle. Ich bin sehr zufrieden mit diesem neuen Abschnitt. Ich hoffe, diese schöne Saison genießen zu können. Ich kann es kaum erwarten", sagte Messi am Samstag im Rahmen der Präsentation.

Messi-Trikot ausverkauft, PSG-Boom in sozialen Medien

Schon jetzt ist Messi der Liebling der Fans: Seit Freitag kann man nicht nur das neue Heimtrikot mit der Nummer 30 nicht mehr kaufen, sondern auch das weiße T-Shirt "Ici c’est Paris", das Messi bei seiner Ankunft auf französischem Boden vergangenen Dienstag trug. Die 2000 verfügbaren Stücke waren in beiden Fanshops allesamt vergriffen – auch online ist das Shirt vorerst nicht mehr zu bestellen. Die Bosse planen, den Preis von 25 auf 40 Euro zu erhöhen. *Ohne eine genaue Zahl mitzuteilen, ließ die Kommunikationsabteilung verlauten, dass noch nie in der PSG-Geschichte so viele Trikots innerhalb weniger Stunden für einen einzigen Spieler verkauft worden seien.

