13.500 bis 25.000 Fans: Das bedeuten die neuen Corona-Regeln für jeden Bundesliga-Klub

Die Bundesliga -Klubs dürfen sich ab dem 4. März bundesweit auf mehr Zuschauer freuen. Das geht aus dem Beschluss des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch hervor. Bei Großveranstaltungen im Außenbereich wie Fußballspielen dürften demnach maximal 75 Prozent der jeweiligen Plätze ausgenutzt werden, wobei die Personenzahl insgesamt 25.000 nicht überschreiten darf. In der Bundesliga kommen zehn Klubs auf diese Maximal-Kapazität. Gut zwei Wochen nachdem die neuen Regeln greifen, könnten die Stadien dann erstmals seit dem 8. März 2020 wieder ausverkauft sein. Denn: Ab dem 20. März sollen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus fallen .

Konkret bedeutet das mit Blick auf den am kommenden Wochenende anstehenden Spieltag, für den noch die alten Regeln gelten: Das Heimspiel des FC Bayern gegen Greuther Fürth am Sonntag (15.30 Uhr) dürfen 25.000 Zuschauer live in der Allianz Arena verfolgen. Einen Tag zuvor können bis zu 15.330 Fans das Duell zwischen dem FC Augsburg und SC Freiburg in der WWK-Arena sehen. Während sich für den deutschen Rekordmeister ab dem 4. März also vorerst nichts ändert, dürfen Augsburg und Fürth statt 50 dann 75 Prozent des Stadions mit Fans füllen. Der SPORTBUZZER gibt eine Übersicht: Diese Stadien-Kapazitäten gelten ab dem 25. Spieltag - und mindestens bis zum 20. März.