Fans bei der EM im Stadion? So ist der Stand der Dinge an den zwölf Standorten

Es wirkt aus deutscher Sicht befremdlich in diesen Tagen, dass die UEFA ihre Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) weiterhin in zwölf Städten über den den Kontinent verteilt austragen will. Während in der Bundesrepublik die dritte Corona-Welle aufrollt, sagt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, dass er unbedingt Zuschauer in den Stadien haben will. "Wenn es die Situation erlaubt, erwarten wir Zuschauer", sagte er unter der Woche Sky.

Anzeige