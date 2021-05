Fans empfangen Dynamo Dresden mit Pyrotechnik am Trainingszentrum

Dresden. Kurz vor 23 Uhr herrschte am späten Samstagabend im sonst um diese Uhrzeit totenstillen Ostragehege eine Stimmung, wie sie sonst an Silvesterfeiern vor der Corona-Pandemie im öffentlichen Raum nicht selten zu erleben war. Bengalos in roten und gelben Farben leuchteten auf, eine Menschenmenge sang und hüpfte vor der Walter-Fritzsch-Akademie am Messering. Der Straßenrand war übersät von leeren Bierflaschen, überall umarmten sich Fans, filmten mit den Handys, was um sie herum passierte. Oben auf dem Balkon ihres Trainingszentrums standen die Spieler von Dynamo Dresden und reckten den aus Wiesbaden mitgebrachten Drittliga-Meisterpokal in die Höhe. Die Massen jubelten und sangen im Rauch der Pyrotechnik eine “UFFTA” nach der anderen mit der bestens gelaunten Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt.

Anzeige