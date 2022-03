"Fans sind Essenz des Fußballs": FC Bayern freut sich über Vollauslastung ab Bundesliga-Heimspiel gegen Augsburg

Ab dem nächsten Bundesliga -Heimspiel ist es soweit: Der FC Bayern München darf wieder vor vollem Haus spielen. Beim Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Augsburg am 9. April sind somit wieder bis zu 75.000 Zuschauer zugelassen. Den dafür nötigen Beschluss des Kabinetts bestätigten die Münchener am Mittwoch. "Demnach gelten in Bayern ab Sonntag, 3. April, bis zum 30. April weiterhin 'Basisschutzmaßnahmen', ein Großteil der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie endet jedoch", heißt es in der Klub-Mitteilung.

Für den deutschen Branchenprimus bedeutet das: Erstmals seit der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am 6. November 2021 dürfen die Bayern in einem Liga-Heimspiel vor vollen Rängen antreten. "Es freut uns sehr, ganz besonders für unsere Fans, dass die gesamte Zuschauerkapazität in der Allianz Arena wieder zugelassen wird", erklärte der stellvertretende Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Die Fans sind die Essenz des Fußballs und machen die Spiele in unserem Stadion, insbesondere jetzt, in der entscheidenden Phase der Saison, zu etwas Einzigartigem."