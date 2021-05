Fans gegen Kiel: SC DHfK Leipzig ist zuversichtlich – Entscheidung am Mittwoch

Leipzig. Die Verantwortlichen des SC DHfK Leipzig kämpfen schon vor dem Anpfiff gegen den THW Kiel (Donnerstag, 19 Uhr) bis zur letzten Minute. Über Pfingsten haben Manager Karsten Günther und seine Mitstreiter ihre Hausaufgaben erledigt und noch fehlende Unterlagen für den sächsischen Datenschutzbeauftragten zusammengestellt. Der Grund: Die Grün-Weißen wollen die Genehmigung für ihr Corona-Modellprojekt auf der Zielgeraden erhalten und so gegen die Norddeutschen doch noch vor Fans spielen. Dafür muss aber noch der Datenschutzbeauftragte als letztes Puzzleteil zustimmen. Seit Tagen gehen Schriftsätze zwischen Verein, der Stadt als Genehmigungsbehörde und dem Datenschützer hin und her. Anzeige

"Noch einmal einiges überarbeitet"

Nun stehen die Vorzeichen auf Hallenöffnung. Am Mittwoch wird die Entscheidung aus Dresden erwartet. "Wir sind um ein schnelles Ergebnis bemüht, aber heute wird es wohl nichts mehr.", sagte Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig am Dienstag auf Anfrage. "Ich bedauere das Hickhack. Wir sind aber schwächste Glied in dem misslichen Verfahren, müssen vor einer Zustimmung ordentlich prüfen und schlafen nicht vor uns hin“, so Andreas Schneider, Sprecher des Datenschutzbeauftragten. Er stehe den Plänen des SC DHfK sehr wohlwollend gegenüber, allerdings müssten sie rechtlich einwandfrei sein.

Manager Günther schlägt nach seiner Brandrede in der vergangenen Woche nun ruhigere Töne an. „Wir haben noch einmal einiges überarbeitet und hoffen nun auf das Einvernehmen aus Dresden“, sagte er. Auch wenn die Zeit immer mehr schwinde, die Halle könne auch noch kurzfristig gefüllt werden. Da über das Modellprojekt nur 1000 Zuschauer erlaubt sind, kommen gegen Kiel ohnehin nur Dauerkartenbesitzer für einen der wenigen Plätze in Betracht. Einen freien Ticketverkauf soll es nicht geben.

Europapokalplätze in Reichweite

In dieser Saison spielte das Team von Trainer André Haber nur in den ersten drei Partien gegen Ludwigshafen, Berlin und Göppingen vor den heimischen Fans. Gerade das Unentschieden gegen die Füchse zeigte, wie wichtig die Zuschauer in knappen Spielen sind. Die Aufgabe gegen den THW Kiel ist der vielleicht härteste Brocken der Saison. Die Kieler kämpfen im Fernduell mit Flensburg weiter um den Meistertitel und brauchen selbst jeden Punkt. Der SC DHfK hat sich bis auf drei Zähler wieder an die Europapokalplätze herangekämpft und darf noch vom internationalen Wettbewerb träumen.