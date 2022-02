"Fans haben uns gepusht": Die Stimmen zu Dynamo Dresdens Remis gegen Heidenheim

DURCHSCHROLLEN: Die Stimmen zum Spiel

Alexander Schmidt (Trainer Dynamo Dresden): "In der ersten Stunde war Heidenheim der erwartet schwere Gegner. Wir haben uns wirklich sehr schwergetan, mussten sehr viel laufen. Heidenheim hat eine Dominanz ausgestrahlt, man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft sehr in sich gefestigt ist, dass sie auf jede Chance lauert. Ich war natürlich mit dem Spiel nicht zufrieden, denn es hat so den Anschein gemacht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass Heidenheim in Führung geht. Dementsprechend wollte ich auch ein Zeichen setzen, Chris Löwe war ja schon etwas angeschlagen, hat sich dann trotzdem gut durchgebissen, aber man hat einfach gemerkt, dass es nicht der Chris Löwe ist, den wir kennen. Entsprechend kam der Wechsel. Das vorn war ein bisschen eine unpopuläre Maßnahme, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass wir vielleicht einen etwas kreativeren Spieler vorne mit drin brauchen und vielleicht etwas Wucht rausnehmen." ©