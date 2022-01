Fans sorgen für Eklat bei Hertha-Training: "...sonst zünden wir die nächste Stufe"

Unschöner Vorfall beim Training von Hertha BSC: Am Samstagnachmittag stürmten einige Fans der Berliner das nicht-öffentliche Training des Bundesligisten. Auf Videoaufnahmen, die dem SPORTBUZZER vorliegen, ist zu hören, dass deftige Worte fallen, die Stimmung ist spürbar gereizt. Einer der Wortführer der Fangruppe spricht auch eine deutliche Drohung aus: "Ich denke, die Botschaft ist angekommen: Ihr reißt euch jetzt am Riemen, sonst zünden wir die nächste Stufe", brüllt er in Richtung der Mannschaft, der er auch vorwirft, sich nach der bitteren 2:3-Pokal-Derbypleite gegen den 1. FC Union nicht den Fans gestellt zu haben.

