Fans in Allianz Arena beim Supercup-Spiel FC Bayern gegen BVB? DFL-Boss Seifert offen für Test

Kommt es zu einem Testlauf mit Zuschauern bei einem Fußball-Spiel in Deutschland? Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), würde einen Test beim deutschen Supercup-Finale (30. September) in der Allianz Arena begrüßen: "Wenn Signale von der Politik kommen, dass der Supercup mit Zuschauern gespielt werden könnte, im Rahmen eines Testversuches, wäre die Allianz Arena, Bayern, der BVB und auch die DFL selbstverständlich bereit das zu tun", sagte Seifert der Bild.

Die Ministerpräsidenten der Länder dürften in einer Videokonferenz am Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auch über das Fan-Thema sprechen. Bislang waren in der Corona-Krise keine Zuschauer in den Stadien erlaubt. Aktuell gilt die pauschale Verabredung, dass es bis Ende Oktober keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern geben soll. "Natürlich sind wir nicht naiv und wissen, dass wir bei Bayern München nicht 75.000 Zuschauer ins Stadion lassen", sagte Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erst kürzlich . "Vielleicht 15 bis 20 Prozent der Zuschauer, die eine Stadionkapazität der Sitzplätze hergibt" halte er für möglich, "um wieder etwas Atmosphäre, etwas Emotionalität reinzubringen."

Und das schon im Supercup? "Das wäre ein nächster Schritt zur Fußballkultur, nach der sich viele Menschen sehnen. Das würde uns Erkenntnisse bringen. Nur so kann es gehen", sagte DFL-Boss Seifert. Die UEFA macht es bereits vor: Wie die Europäische Fußball-Union am Dienstag mitteilte, sollen beim europäischen Supercup-Endspiel des Champions-League-Siegers FC Bayern gegen den FC Sevilla (Gewinner der Europa League) am 24. September in Budapest mehrere Tausend Fans zugelassen werden. Der Fußball habe in der Corona-Krise "etwas von seinem Charakter" verloren, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Wir hoffen, den Supercup als Pilotprojekt nutzen zu können."

Die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die 3. Liga starten am dritten September-Wochenende in die neue Saison. Eine Woche zuvor steht die 1. Runde im DFB-Pokal an. Die DFL hatte Anfang des Monats ein Konzept vorgestellt, das zunächst eine Rückkehr einer reduzierten Zahl von Fans ohne Stehplätze, ohne Alkohol und ohne Gästefans vorsieht. Tickets sollen nur personalisiert vergeben werden. Damit soll das Infektionsrisiko in der Pandemie verringert werden. Aus der Politik gab es dafür aber zunächst keine Zustimmung: "Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen", teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit. "Jetzt heißt es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen. Das Konzept der DFL ist in der Theorie gut. Entscheidend ist in der Pandemie aber die Praxis im Alltag."