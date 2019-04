Geschmackloses Fan-Plakat: Schalke-Anhänger fordern Freiheit für BVB-Attentäter

Videobeweis-Ärger in Dortmund: Schiedsrichter Zwayer gibt Elfmeter für Schalke

"Immer noch 'ne Bomben-Idee, Freiheit für Sergej W.", hieß es auf dem schwarzen Banner, dass einige Zuschauer im Blöck der Gäste während des Spiels ( hier im Liveticker ) hochhielten. Damit spielten die Verantwortlichen auf den Mann an, der im April 2017 einen Anschlag mit drei Splitterbomben auf den Mannschaftsbus des BVB geplant und ausgeführt hatte. Dabei war Abwehrspieler Marc Bartra am Arm verletzt worden. Ein Dortmunder Schwurgericht hatte Sergej W. wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt .

Die erste Halbzeit im wichtigen wie brisanten Duell der beiden Erzrivalen war extrem ereignisreich. Erst hatte Mario Götze den BVB mit einem Traumtor in Führung gebracht, dann Daniel Caligiuri durch einen äußerst umstrittenen Elfmeter den Ausgleich besorgt. Noch vor der Halbzeit brachte Salif Sane dann die Gäste in Führung. Außerdem wurde Jadon Sancho von einem Feuerzeug am Kopf getroffen.