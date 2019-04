Geschmackloses Fan-Plakat: Bartra fordert Strafe für Schalke-Chaoten

Traditionell findet die Rivalität der Fans von Schalke 04 und Borussia Dortmund beim Revierderby ihren Höhepunkt. Doch während es die meisten Anhänger bei mehr oder weniger harmlosen Beleidigungen, Sprechchören oder Gesängen belassen, treten einige Unbelehrbare immer wieder über die Stränge. Auch beim Duell am Samstag war das der Fall, als eine Gruppe Fans ein äußerst geschmackloses Plakat zum BVB-Anschlag 2017 in die Höhe hielt und damit viele schockierten. Auch Verteidiger Marc Bartra, der beim Attentat damals verletzt worden war, reagierte entsetzt.

Einige Chaoten aus dem Schalker Fanblock hatten beim Revierderby zwischen den Königsblauen und dem BVB am Samstag ein Plakat mit der Aufschrift "Immer noch 'ne Bomben-Idee, Freiheit für Sergej W." in die Höhe gehalten. Damit spielte die Gruppe auf den Mann an, der 2017 mit Splitterbomben den Mannschaftsbus der Dortmunder angegriffen hatte. Ein Gericht hat den 29-Jährigen im November 2018 wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt.