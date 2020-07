Einige Fans lehnen geplante Stadion-Teilöffnung in Bundesliga ab: "Wenn wieder Leute dürfen, dann alle“

Die angestrebte Teilöffnung von Stadien für Zuschauer in der kommenden Saison der Bundesliga wird von einigen Fangruppen abgelehnt. "Bei vielen Ultras herrscht eine große Skepsis und die Meinung: Wenn wieder Leute in die Stadien dürfen, dann alle“, sagte Sig Zelt vom Bündnis "ProFans“ der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn ich die Chance habe reinzugehen und viele andere nicht, ist das kein gutes Gefühl“, sagte Zelt, der allerdings in den Fanszenen auch Verständnis festgestellt hat, dass die Stadien in der näheren Zukunft wegen der Coronavirus-Pandemie noch nicht wieder komplett ausgelastet werden können.