Fans von Dynamo Dresden stehen für Karten Schlange

Dresden. Nur maximal 30 Prozent der verfügbaren Plätze im Rudolf-Harbig-Stadion werden am Sonnabend zum ersten Zweitliga-Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt (Anpfiff 13.30 Uhr) freigegeben, da gilt es sich zu beeilen, wer eine der 9675 Karten ergattern will. Um beim Zweitliga-Start dabei zu sein, versammelten sich beim Vorverkaufsstart am Mittwoch schon ab halb 6 Uhr morgens die ersten Fans mit Klappstühlen vor der Ticket-Kasse am Stadion, um bei deren Öffnung um 10 Uhr in der Pole Position zu sein. Eine Stunde vor Beginn des Verkaufs hatte sich schon eine lange Schlange an der Lennéstraße gebildet.

