Fans von RB Leipzig aus Nordsachsen fiebern Berlin entgegen

Nordsachsen. Nach dem spannenden Pokalabend am Dienstag – RB Leipzig hat 3:1 in Hamburg gewonnen – war die Stimmung auch unter den nordsächsischen Fans euphorisch. Nicht anders bei den Ur-Krostitzer Bullen im Brauereidorf. Die sind seit 8. Januar dieses Jahres offizieller Fanclub. Organisiert sind die Krostitzer seit April 2017. Zurzeit zählt der Fanclub 57 Mitglieder. Ein bestens gelaunter Vorsitzender, Bernd Bachmann, verriet: „Wir werden mit 50 Fans geschlossen nach Berlin reisen. Der Bus ist gebucht, Karten haben wir beantragt. Ich denke, das geht klar“, sagte der 66-Jährige. Gegen Hamburg ist es bei den Ur-Krostitzer Bullen gar nicht so gut gelaufen. Denn eigentlich gucken sie immer so mit 25 Leuten gemeinsam im Partyraum von Gerd Schwarze, wenn sie nicht zu einem Auswärtsspiel fahren können. Der musste jedoch in Richtung Urlaub aufbrechen, sodass einige im Stadion waren, andere auf Arbeit, der Club-Boss guckte zu Hause.

Bus vor dem Anpfiff gebucht

Übrigens: Bernd Bachmann ist immer optimistisch, was seine Roten Bullen betrifft. Den Bus bei Leupold hat er schon vor dem Anpfiff gechartert. Hamburg bescheinigte er „eine ordentliche Leistung, nachdem wir sie wieder ins Spiel gebracht haben“. Nun sei es egal, ob Bayern oder Bremen: „Im Finale am 25. Mai in Berlin werden wir jeden schlagen.“

Nie das Gefühl, dass was schiefgeht

Dann ist auch Dauerkartenbesitzer Enrico Jacob aus Schönwölkau dabei. Er wird mit einigen Freunden nach Berlin fahren. „Ich bin guter Dinge, dass wir den Pott holen“, sagt der 44-Jährige. Gegen Hamburg habe er bis auf wenige Ausnahmen eine starke Leistung gesehen. „Ich hatte nie das Gefühl, dass es schief gehen könnte. Im Finale hätte ich lieber Bremen, obwohl ein Sieg gegen Bayern schöner wäre. „Egal, im Finale müssen wir jeden schlagen. Ich bin optimistisch und freue mich auf das Spiel.“

RB Leipzig gegen Werder Bremen

Bernd Biedermann, der amtierende Präsident des FSV Oschatz, tippt darauf, dass RB Leipzig gegen Werder Bremen im Finale antreten wird. „Ich würde mich über Bremen freuen. Das letzte Mal, als sie in München waren, haben sie gut gespielt“, sagt er. Er tippt darauf, dass sie die Bayern 5:4 im Elfmeterschießen besiegen werden. Natürlich seien die Bayern aber nicht zu unterschätzen, auch sie könnten ins Finale einziehen. Den Leipzigern rechnet er ihre starke Abwehr hoch an. Sollte Bayern der finale Gegner sein, rechnet Biedermann den Leipzigern eine 50/50-Chance aus. „Die Bayern sind immer in der Lage, sensationelle Leistung zu bringen“, sagt er.

RB Leipzig gegen Bayern München

Peter Sladeck, der den Oschatzer Bayern-München-Fanclub leitet, setzt natürlich auf seine Lieblingsmannschaft aus München. Aber: „Die Leipziger sind topfit im Moment.“ Die Sachsen seien jung und schnell. „Damit, dass sie so sicher auf dem dritten Bundesligaplatz stehen werden, hatte ich nicht gerechnet“, so Sladeck. Er tippt auf ein knappes Finale zwischen Leipzig und Bayern.

111 Gründe ein Roter Bulle zu sein – Guido Schäfer liest in Bad Düben

LVZ-Kultreporter, RB-Insider und ehemalige Fußballprofi Guido Schäfer kommt am 29. April um 18.30 Uhr ins Vereinsheim des FV Bad Düben, um aus seinem Buch „111 Gründe ein Roter Bulle zu sein“ vorzulesen. „In lockerer Runde wollen wir mit ihm ins Gespräch kommen und noch mehr über den Profifußball in der Bundesliga erfahren“, so Michael Seidel, der Schäfer im Namen der KurstadtBullen, einer losen Interessenvertretung von RB-Fans aus Bad Düben, welche am Sportplatz immer die RB-Auswärtsspiele schaut, eingeladen hat. Die Veranstaltung wird keinen Eintritt kosten, allerdings freuen sich die Organisatoren über eine kleine Spende für die Nachwuchsarbeit des FV.

Von Frank Pfütze und Pia Siemer

