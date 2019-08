Fans von RB Leipzig fiebern bei Champions-League-Auslosung im Elsterartig mit

Leipzig. „Machbar!", "Das kann doch nicht wahr sein!“, ein paar Lacher und nicht jugendfreie Rufe schallten am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr durch das Leipziger "Elsterartig". Beim Public Viewing zur Auslosung der Champions-League -Gruppen war RB Leipzig gerade mit Zenit St. Petersburg, Olympique Lyon und Benfica Lissabon in die Gruppe G gelost worden – drei vermeintlich leichte Gegner aber auch kleine Namen des europäischen Fußballs.

Champions-League-Auslosung im Elsterartig in Leipzig. © Impressionen von der Gruppenauslosung im "Elsterartig"

So sah es auch Frank Hengst, der sich im Sinne der Stimmung in den Stadien eigentlich eine Hammergruppe gewünscht hatte. Für den Leipziger ist das Weiterkommen nun Pflicht: "Jetzt kannst du dich nur selbst schlagen und wenn du die großen Spiele willst, musst du in die nächste Runde.“ Wirklich enttäuscht über die vermeintlich schwächeren Gegner war der 31-Jährige dabei nicht: "Man muss das Losglück auch annehmen."