Fans von RB Leipzig harren in Online-Warteraum für Pokalfinal-Tickets aus

Leipzig. Um 10 Uhr am Montagmorgen hat für die Fans von RB Leipzig der phasenweise Vorverkauf für das DFB-Pokal finale gegen den FC Bayern München begonnen. Wegen des großen Andrangs für das Spiel am 25. Mai im Berliner Olympiastadion hat der Verein einen Online-Warteraum eingerichtet.

Die vor das Einloggen geschaltete Seite zeigt dem Nutzer seine Position in der Warteliste an und aktualisiert sich alle 30 Sekunden selbst. Bereits am frühen Morgen war es schon nicht mehr möglich, sich „normal" anzumelden. Wer gegen 10 Uhr auf die Ticketseite kam, musste sich virtuell hinter 10.000 Interessierten anstellen. Zwischenzeitlich lag die Zahl bei über 17.000.

Und plötzlich wurde Twitter still und der Warteraum hält den Atem an. Es geht los. #Warteraumtweet #RBLeipzig #RBLFCB #Pokalfinale pic.twitter.com/ahOdE1qnSB

Über 20.000 Tickets für RB-Fans

Zunächst haben am Montag und Dienstag die Mitglieder der offiziellen Fanshops, Dauerkarten-Besitzer und Anhänger, die oft mit den Roten Bullen unterwegs sind, zwei Tage lang die Chance, an Tickets zu kommen. Sollten am Mittwoch noch Karten verfügbar sein, sind die bereits registrierten Fans an der Reihe. Insgesamt hat RB für seine Anhänger etwas über 20.000 Tickets zur Verfügung gestellt bekommen.