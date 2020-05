Fans von RB Leipzig sammeln Spenden für den Wildpark in Connewitz

Leipzig. Nicht nur RB Leipzig hat sich in den vergangenen Wochen mit einer Spendenaktion für verschiedene Vereine und Initiativen in der Stadt engagiert. Auch die Fans des Bundesliga-Vierten tun Gutes. Die Fangruppierung „Zone 147“ hat nun unter dem Motto „Gemeinsam für Leipzig!“ zu einer Spendenaktion für den Wildpark aufgerufen. „Während größere Unternehmen durch staatliche Hilfen recht souverän mit der Situation umgehen und ihr vermutlich auch trotzen werden, gelten unsere Gedanken anderen Einrichtungen in unserer Stadt“, schreiben die ultraaffinen RB-Anhänger auf ihrem Internetauftritt. „Gemeinsam leisten wir einen Beitrag für die Erhaltung der Vielfalt des kulturellen Angebots in unserer Messestadt Leipzig“, heißt es weiter.

Die Zone147, sonst eher als lautstarke Stimme in Block 28 bekannt, bittet um eure Unterstützung für den Leipziger Wildpark. Diesen Aufruf teilen wir natürlich gern mit euch. Gepostet von Fanverband Leipzig e. V. am Montag, 18. Mai 2020

Drei Tage nach Beginn der Aktion sind schon fast 500 Euro zusammengekommen. „Der bisherige Verlauf hat uns überwältigt und in den kommenden dreieinhalb Wochen, in denen die Aktion noch laufen soll, ist sicherlich einiges möglich“, teilen die Fans auf SPORTBUZZER-Anfrage mit. Das Ziel sei ein niedriger vierstelliger Betrag.

RB-Fans geben gerne etwas ab

Der Wildpark in Connewitz musste aufgrund der Corona-Pandemie ab Mitte März rund sechs Wochen schließen, seit Anfang Mai ist er unter Einschränkungen wieder geöffnet. Spenden sind mit dem Online-Bezahldienst „Paypal“ oder per Direktüberweisung an den „Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Leipzig e.V.“ möglich. Wer mehr als fünf Euro gibt, darf sich über eine kleine Überraschung freuen.