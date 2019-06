Fans von RB Leipzig wählen Yussuf Poulsen zum Spieler der Saison

Leipzig. Die Entscheidung ist gefallen: RB Leipzigs Fans haben Yussuf Poulsen bei einem Online-Voting auf der Club-Website zu ihrem Spieler der Saison gewählt. Der Däne hatte mit 15 Treffern entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Spielzeit, die mit Platz drei in der Bundesliga und der erneuten Qualifikation für die Champions League ihren starken Abschluss fand. Auf dem Weg ins Finale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München steuerte Poulsen zudem zwei Tore und drei Vorbereitungen bei. Als erster RB-Spieler schnürte er im Heimspiel gegen Hertha BSC einen Dreierpack in der Bundesliga.