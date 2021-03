Fans wünschen sich "Meister aus dem Osten": RB Leipzig fast gleichauf mit Bayern

Leipzig. Die Roten Bullen bekommen Bronze. Laut einer repräsentativen, unabhängigen Umfrage der Agentur Appinio unter 1000 Bundesliga-Interessierten, hat es RB Leipzig national auf Platz drei der beliebtesten Bundesliga-Vereine geschafft. Besser schneiden erwartungsgemäß Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Dortmund ab. Außerdem belegen die Messestädter ebenfalls den dritten Rang in der Kategorie „zweiter Lieblingsclub“. Auch hier sind die Bayern und der BVB besser platziert. Anzeige

Showdown am Karsamstag

So weit, so unspektakulär. Tatsächlich überraschend ist das relativ ausgeglichene Meinungsbild bei der Frage „Wem würden Sie die Meisterschaft gönnen?“ Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Erhebung sprach sich zwar die Mehrheit für den FC Bayern aus, ein großer Abstand zu RB besteht aber nicht. 52,6 Prozent würden die Meisterschale gerne erneut in den Händen der Münchener sehen. Aber immerhin 47,4 Prozent würden sie eher den Sachsen gönnen.

Wer sich für RB entschied, wurde in der Umfrage aufgefordert, seine Antwort zu begründen. Zur Auswahl standen drei Optionen. „Hauptsache nicht die Bayern“ wurde am häufigsten angeklickt. Direkt danach folgte die Begründung: „Ich würde mir wünschen, dass ein Club aus dem Osten gewinnt.“ Das ist vor allem deshalb interessant, weil in der Fanszene seit Jahren erbittert darüber gestritten wird, ob RB überhaupt als Ostclub durchgehen kann. Wer die vorgenannten Begründungen nicht auswählte, entschied sich für: „Ich mag die Spielweise von RBL“.