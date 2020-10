Zwei Geisterspiele am 3. Spieltag: So viele Zuschauer sind in den Bundesliga-Stadien erlaubt

Am Freitag durften 4500 Zuschauer die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FSV Mainz 05 (4:0) verfolgen. Beim Debüt von Jan-Moritz Lichte als Cheftrainer der Mainzer spielten die Köpenicker am 3. Spieltag schon zum dritten Mal vor Fans (zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel) - und das schien sie zu beflügeln. Auf diesen Effekt dürfen die Mannschaften von Werder Bremen und des FC Bayern München in weiteren Spielen dieses Wochenendes nicht hoffen. Und auch das Rhein-Derby wäre beinahe wieder zum Geisterspiel geworden - doch dies änderte sich kurzerhand am Freitagabend.

Der 1. FC Köln, der das Rivalen-Duell am Samstag im Rheinenergiestadion gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) bestreitet, sollte ursprünglich auf die Unterstützung der eigenen Anhänger verzichten. Der Grund: Ein zu hoher Inzidenzwert von 36,9 in der Stadt Köln. Dieser Wert ist in Folge der angepassten Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen einen Tag vor dem Spiel entscheidend, ob ein Bundesliga-Spiel mit Zuschauern stattfinden kann. Der Wert darf 35 nicht überschreiten. Am Freitagabend kam dann plötzlich doch alles anders. Kurzfristig dürfen nun doch noch 300 Zuschauer ins Kölner Stadion. Dies teilte der "Effzeh" am Freitagabend mit, nachdem das Kölner Gesundheitsamt zuvor über eine Teilöffnung informiert hatte.

Trotzdem bitter für Köln. Der Verein hatte im Vorfeld der Partie am Samstag bereits 9200 Karten an die eigenen Fans verkauft. Das Heimspiel am ersten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (2:3) hatten die Geißböcke wegen der zu hohen Inzidenz bereits ohne Zuschauer bestreiten müssen. Das Duell war im März zu Beginn der Corona-Krise das erste Bundesliga-Spiel des Jahres ohne Zuschauer. Das Geister-Derby in Mönchengladbach hatte die Borussia mit 2:1 gewonnen.

Zwei Geisterspiele am 3. Spieltag Definitiv nicht vor Fans spielt derweil Werder Bremen. Die Grün-Weißen müssen am Samstag (15.30 Uhr) – anders als am ersten Spieltag gegen Hertha BSC wegen eines zu hohen Inzidenzwertes in der Stadt auf Zuschauer im Weserstadion verzichten. „Da der Wert von 35 überschritten wurden, muss die Entscheidung lauten, dass das Spiel ohne Fans stattfinden muss“, hatte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) nach einer Senatssitzung am Donnerstag erklärt.

Geisterspiel Nummer zwei steigt in der Münchner Allianz Arena. Wie schon zum Saison-Auftakt gegen den FC Schalke 04 darf der FC Bayern auch gegen Hertha BSC keine Fans ins Stadion lassen. Der Inzidenzwert in München lag am Freitag bei 36,56. Damit überschreitet auch die bayerische Landeshauptstadt erneut die erlaubten 35 Infizierten in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Dagegen vermeldete Borussia Dortmund ein "ausverkauftes Stadion". Nachdem die Stadt den Verkauf von weiteren 1500 Tickets zuließ, werden nun am Samstag 11.500 Besucher zum Spiel gegen den SC Freiburg erwartet. Auf ein noch größeres Publikum darf der VfB Stuttgart im Samstags-Duell mit Bayer Leverkusen hoffen. Bis zum Freitagmorgen waren 8000 der maximal möglichen 12.000 Tickets verkauft.

Seine Bundesliga-Premiere vor Fans feiert Schalke 04. Die Knappen hatten sowohl zum Auftakt beim FC Bayern als auch im Heimspiel gegen Werder vor leeren Rängen gespielt. Unter dem neuen Trainer Manuel Baum, der am Mittwoch als Nachfolger des Ex-Trainers David Wagner vorgestellt wurde, gastieren die Königsblauen am Samstagabend bei RB Leipzig (18.30 Uhr). Knapp 8500 Fans sind zugelassen