DFB-Gala gegen Armenien versöhnt die Fans - Goretzka: "Das ist Balsam auf die Seele"

Die Fans klatschten, johlten, lachten und feuerten an: Die bärenstarke Leistung beim 6:0 gegen Armenien scheint die Anhänger vorerst mit der deutschen Nationalmannschaft versöhnt zu haben. Nachdem das DFB-Team in den vergangenen Jahren und besonders seit der verkorksten WM 2018 oft kritisch beäugt worden war, wurde die zuletzt verkümmerte Beziehung zwischen Fans und Mannschaft am Sonntagabend wiederbelebt. "Das ist Balsam auf die Seele", gestand Leon Goretzka bei RTL: "Man hat in viele strahlende Gesichter geschaut. Darum geht es doch beim Fußball und der Nationalmannschaft."

