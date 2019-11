Fanshop von Lok Leipzig: Unbekannte bedrohen Mitarbeiterin

Leipzig. ​Nachdem drei Unbekannte vergangenen Donnerstag eine Mitarbeiterin im Fanshop von Lok Leipzig bedroht haben sollen, hat der Verein Anzeige erstattet. Die Frau hatte die drei Männer dabei erwischt, wie sie im Laden Sticker klebten und wurde daraufhin von ihnen beleidigt. Als die Männer die Überwachungskamera entdeckten, ergriffen sie die Flucht. So schildert es Lok-Präsident Thomas Löwe auf Anfrage der LVZ. Den Vorfall öffentlich gemacht hatte zuvor die Bild-Zeitung.

Vorfälle rund um den Fanshop von Lok häufen sich

In den vergangenen Wochen häuften sich bereits Sachbeschädigungen rund um die Immobilie in der Schloßgasse, heißt es von Seiten des Vereins. Bereits Anfang Oktober brachen Unbekannte in den Fanshop ein, beschädigten das Mobiliar und stahlen mehrere Wertgegenstände – darunter einen Laptop. Den Sachschaden beziffert Lok auf insgesamt 5000 Euro.