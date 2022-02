"Fantastisch", "sensationell": Deutsches Ski-Team jubelt über Olympia-Gold von Biathletin Herrmann

Die ersten Gratulanten scharten sich schon um Denise Herrmann, als die Biathletin nach ihrem Gold-Coup in Tränen ausbrach. " Das macht mich unglaublich stolz und glücklich. Mir fehlen noch die Worte ", sagte die Sächsin nach ihrem sensationellen Olympiasieg über 15 Kilometer bei den Winterspielen in China. Die 33-Jährige bescherte der deutschen Mannschaft das zweite Gold nach dem Triumph von Rodler Johannes Ludwig. Herrmann leistete sich am Montag nur einen Schießfehler und entschied die Königsdisziplin der Skijägerinnen als erste Deutsche seit Andrea Henkel bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City zu ihren Gunsten.

Aus dem Kreis der Favoritinnen waren dennoch nicht alle so treffsicher, die Norwegerin Tiril Eckhoff verfehlte stehend gleich zwei Scheiben. Herrmann setzte beim zweiten Liegendschießen den insgesamt 13. Versuch daneben und kassierte eine Strafminute. Doch bei den letzten fünf Schüssen blieb sie cool. Weltmeisterin Marketa Davidova aus Tschechien setzte dagegen den 20. und letzten Schuss daneben und konnte Herrmann auch nicht mehr gefährden. Nach dem unglücklichen Start und Platz fünf der Mixed-Staffel konnte das deutsche Biathlon-Team damit auch in China überraschend früh an goldene Zeiten bei Olympia anknüpfen.

Vor allem viele Fehler am Schießstand sorgten für schwache Resultate. Tiefpunkte waren ein 41. Platz in der Verfolgung von Oberhof mit acht Schießfehlern und eine vermasselte Olympia-Generalprobe mit Rang 23 zuletzt in Antholz. Doch Herrmann glaubte trotzdem weiter an sich. "Ich kann mir selbst sagen: Ich habe alles versucht, alles gegeben. Das ist für mich die Hauptsache", hatte sie nach der Ankunft in China über ihr intensives Training gesagt. Viele zweifelten schon, ob sie im höheren Alter noch ein mal alles so zusammenbringen würde wie 2019. Damals war sie in Schweden sensationell Weltmeisterin in der Verfolgung geworden und hatte bewiesen, dass sich der Wechsel vom Langlauf 2016 gelohnt hat.