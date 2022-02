"Fantastisch, außergewöhnlich und ganz hervorragend": Organisatoren zufrieden mit Winterspielen

Die chinesischen Organisatoren haben eine positive Bilanz der Olympischen Winterspiele in Peking gezogen. Die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie seien ein "erfolgreiches Musterbeispiel für andere internationale Veranstaltungen", sagte der Vorsitzende des Organisationskomitees, Cai Qi, vor Abschluss der mehr als zweiwöchigen Spiele am Sonntag in Chinas Hauptstadt. "Wir haben gute Arbeit bei der Austragung der Winterspiele geleistet." Die Spiele seien "fantastisch, außergewöhnlich und ganz hervorragend abgelaufen".

Nach Angaben der Organisatoren sind während der Spiele 1,7 Millionen Corona-Tests vorgenommen worden. Dabei wurden 437 Infektionen festgestellt. In der Olympia-Blase seien 172 Fälle entdeckt worden, weitere 265 bei Ankommenden am Flughafen. Wer infiziert war, wurde in einem Hotel isoliert. Während anfangs täglich mehr als 30 Infektionen registriert wurden, sank die Zahl zuletzt in den unteren einstelligen Bereich. Am Sonntag wurde nur eine Infektion gemeldet.