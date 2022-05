Fanverfehlungen: DFB-Sportgericht sanktioniert Dynamo Dresden

Dresden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden am Mittwoch wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 17.250 Euro belegt. Die Geldstrafe bezieht sich auf Vorkommnisse beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel (1:2) am 5. November 2021 sowie dem Heimspiel am 12. März 2022 gegen den FC St. Pauli (1:1).

