Per Schalte in die Zukunft: FAQ zum außerordentlichen Verbandstag des NFV

Das gab es in der Geschichte des NFV zum letzten Mal vor 41 Jahren. 1949, 1950, 1975, 1978 und 1979 traf sich das höchste Gremium des Verbandes jeweils außerordentlich. Normalerweise kommt es alle drei Jahre zusammen. Der nächste ordentliche Verbandstag ist für den 19. September dieses Jahres in Barsinghausen vorgesehen.

Die beiden Online-Seminare am 16. Mai, an denen insgesamt mehr als 500 Klubvertreter teilgenommen haben, waren gewissermaßen ein Testlauf. Den Delegierten dürfte ein Link zugeschickt werden, den sie im Webbrowser öffnen. Offen ist noch, wie die Abstimmungen vonstatten gehen sollen.

Ja, seit dem 20. Mai . Dieser wird am 27. Juni mit einer verkürzten Ladungs- und Antragsfrist von fünf Wochen einberufen. Die Einladung sowie die Tagesordnung soll am Freitag versandt werden.

Schleswig-Holstein: Ob sie sich bei ihrem Weg auf Glatteis bewegen, wird sich zeigen. Klar ist: Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat beschlossen, dass die Saison 2019/2020 nicht über den 30. Juni hinaus verlängert werden soll. Stattdessen wird sie ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen. Mit anderen Worten: Sie ist abgebrochen worden. "Die Entscheidung gibt unseren Vereinen die bestmögliche Planungssicherheit", wird SHFV-Präsident Uwe Döring auf der Homepage des Verbandes zitiert. Am 9. Mai entschied das Präsidium schließlich, die Saison mithilfe der Quotientenregel zu werten. Es gibt zwei Auf-, aber keine Absteiger. Sollte eine Mannschaft auf den Aufstieg verzichten, erfolgt keine Weitergabe des Aufstiegsrechts. Die ausstehenden Kreispokalspiele sollen als regionale Qualifikationsrunden vor Beginn der nächsten Saison gespielt werden. Bei den Frauen und Junioren steigen hingegen jeweils nur die Staffelsieger auf, Absteiger gibt es ebenfalls nicht. ©

Wie setzt sich das höchste Gremium des Verbandes zusammen?

200 Delegierte kommen aus den Kreisen, die anteilig über die Mannschaftszahlen verteilt werden. Der Kreis Region Hannover ist mit 1707 Teams im Spielbetrieb der größte und erhält ein Zehntel, also 20 Delegierte. Davon entfallen drei Plätze auf die Ausschussvorsitzenden des Spielbetriebs der Männer, Frauen und Jugend (Thorsten Schuschel, Steffi Pätsch, Dieter Damsch). Unklar ist, ob das alle Kreisverbände so handhaben werden.

Hinzu kommen die Mitglieder des Verbandsvorstandes (das zwölfköpfige Präsidium um Günter Distelrath sowie die 33 Kreisvorsitzenden), je drei Delegierte aus den vier Bezirken, die wohl vom Bezirksvorsitzenden bestimmt werden, sowie je ein Delegierter der Mannschaften, die von der Oberliga aufwärts spielen. Jeder der insgesamt 324 Delegierten hat eine Stimme, die nicht übertragbar ist.

Wer darf Anträge stellen?

Jedes Verbandsmitglied ist dazu berechtigt.

Über wie viele Anträge wird zu entscheiden sein?

Das steht erst nach dem Ende der Antragsfrist, also am 6. Juni, fest. Grundsätzlich steht erst einmal nur der Antrag des Verbandsvorstandes zur Abstimmung. Dieser hatte innerhalb von vier Wochen eine komplette Kehrtwende hingelegt, schlägt nun vor, dass die Saison abgebrochen werden und über die Quotientenregel mit Auf- (Regelaufsteiger und Relegationsplatz) und ohne Absteigern gewertet werden soll. Damit wären auch die Zweiten TSV Sievershausen (Kreisliga 1), MTV Engelbostel-Schulenburg (2), FC Can Mozaik (3) und TuS Mecklenheide (4) aufgestiegen. Klar ist aber, dass nicht nur Martin Becker (TSV Bemerode) bereits einen ergänzenden Antrag gestellt hat.