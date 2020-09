FAQ zu vermehrten Corona-Fällen: Saisonstart nicht in Gefahr, Flickenteppich droht

Am Wochenende startet der Amateurfußball in ganz Niedersachsen in die Saison 2020/21. Dass die anders ablaufen wird als alles, was man kennt, dürfte spätestens seit den Corona-Fällen in Döhren und Gleidingen jedem klar sein.

Wie geht es den Spielern, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind?

Den Umständen entsprechend. 25 Döhrener Akteure und ihre beiden Trainer sind seit fünf Tagen in Quarantäne. Ein betroffener Spieler zeigt gar keine Symptome, der nächste berichtet über Merkmale einer Erkältung und ein Akteur hütet mit Fieber das Bett. Die sechs Gleidinger sind dem milderen Krankheitsverlauf zuzuordnen.