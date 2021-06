FAQ zum Aufstiegsfinale: Der TSV Havelse empfängt den 1. FC Schweinfurt 05

Mit viel Selbstvertrauen geht der TSV Havelse am Samstag (13 Uhr) in das entscheidende Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 um den Aufstieg in die 3. Liga.

Der Bayerische Rundfunk über­trägt erneut live auf seinem dritten Programm. Der NDR bietet im Internet ein Live-Streaming auf ndr.de an.

Es gilt die Auswärtstorregel wie im Europapokal und an­de­ren Relegationsspielen auch. Bei unentschiedenem Spielstand nach beiden Partien gewinnt die Mannschaft, die auswärts mehr Treffer erzielt hat. Gewänne Schweinfurt heute 1:0, folgte eine Verlängerung, die Regel greift auch nach der Verlängerung. Bei einem 2:1 der Gäste wäre Schweinfurt aufgestiegen. Hier kann Trainer Zimmermann beruhigt sein: „Wir haben noch nie zwei Gegentore in einem Heimspiel bekommen und in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren.“

Wie ist die sportliche Lage beim TSV Havelse?

Stürmer Yannik Jaeschke ist nach auskuriertem Muskelfaserriss im Kader und hat gute Chancen auf einen Platz in der Startelf. Auch wenn das 1:0 aus dem Hinspiel vieles leichter macht, ein Selbstläufer wird das nicht. Auch hier gilt aus Havelser Sicht: am besten alles so wie immer.

Die Nacht vor dem Duell verbrachte das Team im Hotel Leonardo am Flughafen – dort hatte sich Havelse auch vor dem Niedersachsen-Pokal-Finale gegen Rehden vorbereitet.

„Wir werden wie in all unseren Heimspielen versuchen, dominant und präsent zu sein“, sagt Zimmermann. „Wir vertrauen auf das, was wir eine Saison lang gemacht haben und das uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind.“ Auch Tobias Föls­ter sieht sein Team gut vorbereitet. „Wir wissen, worauf es ankommt“, sagt der Havelser Mannschaftsführer.