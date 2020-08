Farid Abderrahmane wechselt zum 1. FC Lokomotive Leipzig

Leipzig. Verstärkung für das blau-gelbe Mittelfeld: Farid Abderrahmane hat beim 1. FC Lokomotive Leipzig einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der gebürtige Oranienburger war in der abgelaufenen Saison bei Fortuna Köln in der Regionalliga West aktiv.

Wird Lok mit seiner Art Fußball bereichern

Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa freut sich über den nächsten Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass es mit Farid jetzt auch geklappt hat und er nun Teil unserer Mannschaft ist. Farid ist ein sehr ballsicherer Spieler, der im Mittelfeld fast alles spielen kann. Seine Qualität hat er in den letzten drei Jahren gezeigt. Er wird Lok mit seiner Art Fußball zu spielen bereichern." Im Nachwuchs von Hertha BSC wurde der 24-Jährige ausgebildet und holte mit den A-Junioren der Hauptstädter 2015 den DFB-Pokal. Für Hertha BSC II und den SV Babelsberg absolvierte der Deutsch-Algerier von 2013 bis 2019 insgesamt 102 Spiele in der Regionalliga Nordost. In der vergangenen Saison kamen für die Kölner noch 22 in der West-Staffel dazu.