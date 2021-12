Wechsel noch im Winter? HSV-Youngster Faride Alidou wohl mit Eintracht Frankfurt einig

Es ist ein raketenhafter Aufstieg – der nun offenbar in die Bundesliga führt: Faride Alidou ist DER Shooting-Star beim Hamburger SV . Erst am 10. Spieltag der aktuellen Zweitliga-Saison debütierte der 20 Jahre alte Linksaußen in der Zweitliga-Elf der Rothosen. Nun könnte er den HSV bereits wieder verlassen . Wie Bild und Frankfurter Rundschau übereinstimmend berichten, soll sich Alidou mit Eintracht Frankfurt auf einen Wechsel geeinigt haben. Noch unklar ist allerdings, ob der U20-Nationalspieler schon im Winter den Weg in die Mainmetropole findet, oder noch bis Sommer mit dem HSV um den Bundesliga-Aufstieg kämpft.

Die Leistungen des Youngsters in seiner Premierensaison sind beachtlich: In neun Spielen, in denen er im Team von Tim Walter zumeist über rund 70 Minuten auf dem Platz stand, steuerte Alidou zwei Tore und vier Vorlagen bei und half so, den HSV zurück ins Aufstiegsrennen und auf Tabellen-Platz drei zu bringen. Beim HSV hoffte man bis zuletzt auf eine Verlängerung: "Das ist ein Zeichen, dass er den Verein und diese Stadt liebt. Was die Zukunft bringt, können nur wenige Menschen sagen", sagte Coach Walter, nachdem Alidou sich beim Jubel zuletzt das Trikot geküsst hatte.