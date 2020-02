Farken holt Gold: Die Highlights vom zweiten Tag der Leichtathletik-Hallenmeisterschaft

Vor einem Jahr musste Robert Farken bis zum letzten Zentimeter kämpfen, doch souveräner als der Leipziger an diesem Sonntag kann man über die vier Hallenrunden keinen deutschen Meistertitel erringen. Es war bereits die dritte Goldmedaille des 22-Jährigen vom SC DHfK Leipzig - alle drei errang er in seinem "Wohnzimmer", der Arena Leipzig. "Zu Hause macht es doppelt Spaß, da ist das Selbstvertrauen besonders groß", sagte Robert Farken, der nach 500 Metern attackierte und sich ohne ernsthafte Gegenwehr absetzen konnte.

Gut drei Wochen nach Rückkehr aus dem Höhentraining in Südafrika stellte sich der Lokalmatador in Top-Verfassung vor. Trainer Thomas Dreißigacker war vor allem mit den letzten 200 Metern zufrieden: "Das war eine 25er Zeit auf der Schlussrunde - das kann sich sehen lassen." Da es diesmal nicht um die Zeit, sondern um den Titel ging, war das Anfangstempo recht verhalten. "Dadurch hat es sich angefühlt wie ein guter Trainingslauf", sagte Farken, der wegen guter Prophylaxe seit September ohne Verletzung oder Erkältung durchgekommen ist. Dass sich sein Trainingskollegen, der deutsche Top-Mann Marc Reuther, am Mittwoch in Frankreich bei einem Sturz verletzt hatte und nicht starten konnte, fand Farken schade für den Frankfurter und fürs Publikum. Schon am Donnerstag geht es wieder nach Südafrika - diesmal ohne Reuther, der daheim eine Reha absolviert.

Enges 200-Meter-Duell

Zur dritten DHfK-Goldmedaille fehlten winzige drei Hundertstel. Felix Straub strahlte trotzdem übers ganze Gesicht. "Zwei Mal Bestzeit und die Silbermedaille - da gibt es nichts zu motzen. Ich bin einfach nur glücklich" sagte der 22-Jährige nach seinem zweiten Platz über 200 Meter. Straub lag auf Bahn 5 ausgangs der letzten Kurve in Front, dann konterte auf Bahn 6 der neue Meister Robin Erewa (28/Wattenscheid).

Es war das erwartet enge Duell, in das Felix Straub als Vorlaufschnellster gegangen war. Einige Teamkollegen und Trainer Ronald Stein sahen in der Bahnauslosung das Zünglein an der Waage. Aber Felix Straub meinte: "So gern laufe ich gar nicht ganz außen. Ich glaube, die Erfahrung hat den Ausschlag für Robin gegeben. Er hat natürlich den Schwung nach der Kurve, als es ordentlich bergab ging, optimal genutzt." Nach 21,07 beim MoGoNo-Meeting vor zwei Wochen steht nun die Bestleistung des gebürtigen Franken bei 20,83! Das kleine Team des SC DHfK beendete die Heim-Titelkämpfe mit zwei Mal Gold sowie ein Mal Silber und Bronze.

Leverkusener springen hoch, Mihambo weit

Eine Gold- und eine Silbermedaille holte sich Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo im Alleingang. Die Athletin von der LG Kurpfalz sprintete am Samstag bereits über 60 Meter zum zweiten Platz und legte am Sonntag in ihrer Paradedisziplin noch einen oben drauf. Die magischen sieben Meter gab es für das Publikum leider nicht zu sehen. Mit 6,77 Metern setzte sich Mihambo dennoch knapp 30 Zentimeter vor die gesamte Konkurrenz. „Heute war es sehr schwer. Ich habe lange gebraucht, um in meinen Tritt zu kommen“, verriet die 26-Jähirge. Für sie ist es inzwischen der dritte Hallentitel in Folge. „Klar, ich wäre heute gerne noch weiter gesprungen – es war aber trotzdem eine Verbesserung zum Vorjahr“, so Mihambo, die beim ISTAF-Meeting in Berlin vor einer Woche noch die Weltjahresbestleistung mit 7,07 Metern aufstellte. Doppelt konnte sich auch Hannah Klein aus Tübingen freuen. Sie holte am ersten Tag Gold über die 3000 Meter und legte am Sonntag über die 1500 Meter (4:22.43 Minuten) nach. In einem großartigen Schlusssprint setzte sie sich vor Caterina Granz.

